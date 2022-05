Eesti krüptofirma ostis ära Ukraina Eurovisiooni võidutrofee

Kalush Orchestra pani võidukarika oksjonile, et koguda raha Ukraina sõjaväe toetamiseks. Laupäeva õhtuni kestnud oksjonil sai teha pakkumisi nii krüpto- kui ka traditsioonilistes valuutades.

Eurovisiooni võitnud grupeering teatas pühapäeval, et parima pakkumise tegi krüptovahetusplatvorm Whitebit. The Guardiani teatel võitis Whitebit oksjoni 500 etherum'i suuruse pakkumisega, mis ümberarvutatuna on umbes 850 000 eurot.