Eesti IKEA kauplus avab uksed lubatud ajal

Schneideri sõnul mahub ehituse hind vaatamata inflatsioonisurvele eelarvesse. «IKEA Tallinna kauplus on kahekorruseline ja ligikaudu 30 000 ruutmeetrit suur. Kaupluses on kohe kaasa ostmiseks kuni 9000 kodusisustuseset, lisaks ka rootsi restoran, toiduturg ja bistroo ning lastele mõeldud mängutuba SMÅLAND,» kirjeldas Schneider BNSile.

IKEA alustas aprillis ka värbamiskampaaniaga. «IKEA värbab Eestis enda meeskonda ligi 300 uut töötajat nii müügi-, logistika-, klienditeenindus- kui ka toiduosakondadesse. Värbamine on täie hooga käima läinud. Suurem osa ametikohtadest on täidetud, kuid jätkame töötajate värbamisega ülejäänud kohtadele,» märkis ta.

Schneder lisas, et kandideerima on oodatud ka Ukraina sõjapõgenikud ning neile on juba peagi avatavas kaupluses ka töökohti pakutud. Ukrainast saabunud põgenikud on tema sõnul tööle asunud juba ka IKEA Läti ja Leedu kauplustes.