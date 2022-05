Bussifirmad nõuavad valitsuselt miljoneid ja tasuta sõitude lõppu

«Riigi tellimusel korraldatav bussiliiklus on jõudnud kütusehindade kallinemise, ebapiisava rahastuse ja majadusolukorra muutumist mittearvestavate lepingute tõttu olukorda, kus senisel kursil jätkates seiskub sügisel tuhandetele eestimaalastele eluliselt oluline bussiliiklus Eesti linnade ja valdade vahel. Selle vältimiseks on tänastele probleemidele hädavajalik leida lahendus nüüd ja kohe,» seisis pöördumises.

Põhjuseks on väga kiirelt rallinud hinnad: kui aasta tagasi sai liitri diislit kätte 1,2 euroga, siis täna on hind jõudnud 1,85 euro tasemele. Gaasibussidega on veel kurvem lugu: surugaasi hind on aastaga ligi kolmekordistunud, tõustes 0,89 euro tasemelt 2,49 euroni. Lepingud on aga sellised, et reisijaid tuleb vedada nii, nagu hinnatõusu poleks olnudki.