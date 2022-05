Aas: gaasi tagame, kuid selle eest tasumiseks vajab tarbija riigi tuge

Riigil on praegu töös kaks suunda: LNG-ujuvterminali rajamine ja piisava reservi loomine. Varutakse 1 teravatt-tund gaasi lisaks sellele, mis Elering on juba soetanud ehk kaitstud tarbijate varule. Samas nähakse suurt gaasitarbimise mahu vähenemist, mis osaliselt on juba toimunud, osalt toimumas, rääkis Aas riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni energiakriisi istungil.

«Ei pea kartma, et keegi tarbijatest järgmisel talvel külma peaks jääma,» kinnitas Aas. «Külma koha pealt ei saa meil järgmisel talvel probleeme olema.»

Tarbija üksi gaasihinda maksta ei suuda

Hinnaprognooside osas jäi Aas ettevaatlikuks. Tema sõnul tuleb lähtuda sellest, et hinnad on vähemalt samal tasemel, mis eelmisel kütteperioodil, pigem teatud kasvuga. Nõudlus hakkepuidu järgi on Euroopas kasvav. Pool Eesti hakkepuidust läheb ekspordiks, mis tähendab, et eksporditurgudel toimuv hinnakasv mõjutab ka hakkepuidu hinda Eestis. CO2 hind on jätkuvalt kõrge ja mõjutab toasooja ja elektrihinda. Norras on jätkuvalt probleem, et hüdrojaamade reservuaaride veevarustusega.

«Hinnad on kindlasti jätkuvalt kõrged ja pigem mõnevõrraa kallimad, kui need olid. Ma ei näe teist alternatiivi, kui et toetusmeetmetega tuleb järgmisest sügisest jätkata,» sõnas Aas.

Konkurentsiameti peadirektor Märt Otsa sõnul on LNG alternatiiviks põlevkiviõli kasutamine ja konkurentsiamet on teinud vastavad soovitused keskkonnaametile ja keskkonnaministeeriumile. Narva puhul võiks Otsa sõnul seda juba täna lubada, et hoida kokku niigi vähest maagaasi.

Konkurentsiameti hinnaprognoosid olid märksa konkreetsemad. «Maagaasi hinnaks kujuneb tuletistehingute järgi hinnates 100 euri megavatt-tund, vaevalt, et see odavamaks läheb,» sõnas Ots. «Puiduhakkel on olnud samuti suur hinnatõus. Kui mullu oli hind 15 eurot, siis, uue kütteperioodi eel on see 25-30 eurot megavatt-tunni kohta. Kaugkütjatel ja gaasiga kütjatel on suur surve hinnatõusuks järgmisel talvel.»

Terminal valmib hilissügiseks

Alexela juhatuse liikme Marti Hääle sõnul töö Paldiskis Lahepera lahes LNG terminali rajamisel käib ja süvendustööd, mis tagavad ka kõige suuremate LNG tankerite sissepääsu, on tehtud. «See osa töid on läinud plaanipäraselt ja kaiplatvorm on gaasitorude paigaldamiseks augusti lõpuks valmis,» kinnitas Hääl.

Eleringi juhi Taavi Veskimägi sõnul on neil kõige olulisemad komponendid: meretoru, maismaatoru ja kraanid olemas ja kui nad saavad ka laeva andmed, saab ka viimased jupid ära tellida.

«Kui me saame juunis maismaa ehitusega alustada ja septembris kaitöödega, siis novembri lõpuks on toruühendus kuni laevani võimalik valmis ehitada,» kinnitas Veskimägi.

Täpne kuupäev, mil terminal peab valmis olema, lähtub Eleringi vaates sellest, kui kauaks jätkub gaasimüüjatel gaasi ning riigil gaasivaru. «Mida varem, seda parem, aga see on viimane kuupäev, mis ajaks see peab igal juhul olemas olema,» ütles Veskimärgi. «Täna ei ole põhjust, miks see ei võiks saada valmis 30. novembriks.»