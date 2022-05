FOTOD ⟩ R-kiosk avas Tallinnas töötajate ja kassata poe

«Sensortehnoloogia tajub nii kaupade kaalu erinevusi kui ka liikumist. Kaaluerinevuste eristamine riiulitel on peamine erinevus tuntud Amazon Go lahendusest,» ütles ettevõtte arendusjuht Ingvar Põld. Tema sõnul ei kasuta ega salvesta R-Kiosk Go tehnoloogia biomeetriat. «Lihtsustatult tähendab see, et tehnoloogia ei näe inimest inimesena, vaid objektina,» lisas Põld.