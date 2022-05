Luminor: lõviosa inimestest soovib osta kodu esimesel võimalusel

Uuringu järgi on 72 protsenti eestlastest, 69 protsenti leedulastest ja 68 protsenti lätlastest veendunud, et ostavad oma kodu kohe, kui rahalised võimalused lubavad. «Oma vara ostmine on Balti riikide elanike jaoks väga oluline ja seda hinnatakse kõrgemalt kui üüripinnal elamist,» ütles Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Riigiti on olukord erinev ja üürimine on mitmes Euroopa piirkonnas levinum kui Balti riikides. Euroopa Liidus elab umbes 70 protsenti elanikkonnast endale kuuluval pinnal, Eestis ja Lätis on see näitaja 81 protsenti, Leedus 89 protsenti, samas kui Saksamaal, Austrias ja Taanis elab oma kinnistul vaid 50–60 protsenti elanikkonnast.

Rebane märkis, et tavaliselt tekitab noortele raskusi esimese sissemakse leidmine. Noorte raskusi omaosaluse leidmisel kinnitavad ka uuringu tulemused: poolte 18–29-aastaste vastanute jaoks on sissemakse tähtis tegur kinnisvaraostu puhul. «Kõige aktiivsemalt väljastatakse eluasemelaene 30–36-aastastele elanikele, kellel on stabiilne töökoht, säästud ja soov oma elamispinna järele,» märkis Rebane.