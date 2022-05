Võõrtöölistel on Eestis raske palka kätte saada

Kui võrrelda töövaidluskomisjonidele laekunud avalduste üldarvu möödunud aasta sama ajaga, on avaldusi täpselt sama palju ehk 57. Neist 23 on märkega, et tegu on ukrainlastega. Seega moodustavad ukrainlastega seotud vaidlused 40 protsenti välismaalaste vaidlustest. Peale ukrainlaste on avaldusi laekunud ka Gruusia ja Läti töötajatelt.