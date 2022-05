R-Kioski personalijuht: mul on keeleinspektsioonist väga kahju

Meedias on varem väidetud, et kuna R-Kiosk on viimastel aastatel kahjumis, siis hakkab kioskiäri hääbuma. Kas nõustute sellega ning milline oli pandeemia mõju valdkonnale?

R-Kiosk on viimastel aastatel olnud päris põnevas ja olulises muutuses. Kahtlemata oli tugev mõju pandeemial aga mugavuskaubandus ei kao kuhugi vaid on vastupidi, tõusutrendis. Meie väikepoodide idee on olla just seal, kus on klient – et inimene saaks kiiresti teha esmavajalikud ostud, võtta teele kaasa kuuma joogi ja kerge eine. Tänast kaubavalikut ei saa võrrelda kümneaasta taguse ajaga ja seda näeb kõikjal mugavuskaubanduses.