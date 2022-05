Telia: 5G sageduslubade esimene oksjonivoor oli soojendus

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel läks esimene 5G sagedusluba käimasoleval sageduslubade oksjonil pakkujale, kes soovis just konkreetset luba enim, et samuti oma 5G võrgu rajamisega alustada.

«Telia avas oma 5G võrgu olemasolevatel sagedustel enam kui poolteist aastat tagasi. Täna on meil üle Eesti töös ligemale paarsada 5G tugijaama ning Telia 5G leviala katab juba pea kolmandikku Eesti elanikkonnast. Seetõttu puudus meil ka otsene vajadus omandada just esimene pakkumisel olnud sagedusvahemik. Suurem kiire on ikkagi konkurentidel, kes soovivad alustada nüüd ka oma võrgu avamisega,» kommenteeris Visse.