Elisa võitis 5G oksjonil esimese sagedusloa

5G sagedusalas 3410-3800 MHz korraldatud avaliku konkursi esimese sagedusloa enampakkumisel on selgunud kõrgeima pakkumuse teinud sideettevõte. Kõrgeimaks pakkumuseks jäi Elisa Eesti AS-i poolt 27. mail 2022 esitatud pakkumus summas 7 206 208 eurot.

«Elisa vaates oli see kõige väärtuslikum sagedus, kuna sellele ei kehti rangemaid piiranguid seoses Venemaa piirialadega külgnemisega. Tehnoloogilistest omadustest lähtuvalt on see seega parim ja puhtaim sagedus,» sõnas Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.