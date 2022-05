Eesti Pensionäride Ühenduste Liit nõuab 40-eurost pensionitõusu

Liidu koosolekul nenditi, et aasta lõpuks on hinnatõus saavutanud niisuguse taseme, et aprillis toimunud pensioni suurendamine vastavalt indekseerimisele, ei kompenseeri hindade tõusu ja reaalpension väheneb. «Eriti raskes olukorras on üksi elavad pensionärid, sest üksi elava pensionäri eluaseme kulud on talumatult kõrged,» märkis Ergma.