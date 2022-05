Tuhanded metsaomanikud jooksid Natura toetustele tormi

Erametsakeskus asub Natura taotlusi läbi vaatama ja kontrollima, mille tulemusena saab tõenäoliselt toetussumma välja maksta maksimaalses määras. Erametsakeskuse toetuste üksuse juht Maris Tõnuri toob välja, et taotletud kogupind on sarnane eelmise aastaga, kuid rahaline vahe tuleb sellest, et tänavu on rohkem taotlusi sihtkaitsevööndite eest. Piiranguvööndi eest on toetus 60 ning sihtkaitsevööndi eest 110 eurot hektari kohta.