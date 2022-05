Liit: põgenikule korteri üürimine võiks olla tulumaksust prii

Omanike keskliidu juhatuse esimehe Priidu Pärna sõnul on olukord Ukrainas on tinginud üle-euroopalise sõjapõgenike liikumise, kus Eestisse on jõudnud ligi 39 tuhande ukrainlase, kellest suur osa vajab tulevikus püsivaid elukohti. Olukord üüriturul eluaseme leidmiseks on aga keeruline.

"Ajakirjandus on kajastanud erinevaid lugusid üürikodu otsijatest ning probleemidest, millega sõjapõgenikud on pidanud kokku puutuma. Kinnisvarabüroode hinnangul on üle poole korterite otsijatest sõjapõgenikud, kuid üürileandjad eelistavad kohalikke inimesi. Sõjapõgenikele elukoha üürimisel kardetakse eelkõige seda, et nende maksevõime ei ole Eesti enda inimestega samaväärne või mis saab siis kui jäetakse üüri- või kõrval teenuste eest maksmata," kirjutas Pärna.

Ühelt poolt on see tema sõnul arusaadav, sest ka üürileandja võtab endale riski ja puuküürnike näited on omanikke hirmutanud. "On ebakindlust, sest ei ole võimalik nende inimeste tausta kontrollida, nagu üüriturul tavaliselt tehakse ning sõjapõgenike maksevõime võibki olla esialgu ebastabiilne. Sõjapõgenikel puudub sageli ka üürileandjale 3 kuu tagatisraha maksmise võimalus, mis üürilepingu sõlmimise võimalused sellele sihtgrupi üüriturul veelgi kehvemaks," sõnas Pärna.

Eesti Omanike Keskliit leiab aga, et riik saab soodustada üüripindade pakkumist sõjapõgenikele läbi ajutise üüritulu tulumaksuvabastuse füüsilisest isikust üürileandjatele, kestusega näiteks kolm aastat. "Sõjapõgeniku staatus on ju riigi poolt fikseeritud. See soodustus võiks motiveerida üürikinnisvara omavaid eraisikuid pakkuma eelisjärjekorras kodu põgenikele," leidis Pärna.