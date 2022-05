Koondumine: kütusemüüja Jetoil ostab väiketanklate keti 14 kinnistut

ASi Jetoil põhiline tegevusala on mootorikütuste jae- ja hulgimüük. Jetoilil on üle Eesti 30 tanklast ja diislipunktist ning kahest CNG tanklast koosnev jaemüügivõrk. Jetoilil on valitsev mõju ettevõtete üle, mis tegelevad vedelkütuste ladustamisega ning õli ja määrdeainete hulgimüügiga. Jetoil on ASi Jetcapital valitseva mõju all.