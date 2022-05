Koondumine: kütusemüüja Jetoil ostab väiketanklate keti

AS-i Jetoil põhiliseks tegevusalaks on mootorikütuste jae- ja hulgimüük. Jetoil omab üle Eesti 30 tanklast ja diislipunktist ning kahest CNG tanklast koosnevat jaemüügi võrku. Jetoil omab valitsevat mõju veel ettevõtete üle, mis tegelevad vedelkütuste ladustamisega ning õli ja määrdeainete hulgimüügiga. Jetoil on AS-i Jetcapital valitseva mõju all.