Swedbank: ehitusfirmade kindlustunne on kukkumas

Šokk tuleb tarnekriisist

Kuigi nõudlus nii rajatiste kui ka hoonete järgi ei ole langenud – ehitusettevõtete hinnangul on tellimuste maht endiselt kõrge – tuleneb praegune šokk ökonomisti sõnul materjalide tarnekriisist. «Ühelt poolt on süvenenud materjalide tarneraskused juba mõjutamas ehitusettevõtete kasumimarginaale. Teiselt poolt ei soosi praegune keskkond uute objektide ehitamist, kuna riskid on suurenenud,» märkis ta.

Swedbanki ökonomist nentis, et riigihangete puhul on ehitusettevõtete jaoks fikseeritud hinna pakkumine praeguses ebakindlas olukorras raske, kui et pea võimatuna näiv ülesanne. «Katkised tarneahelad ning ehitusmaterjalide hinnašokk ei võimalda ehituse lõpphinda ning ehitustähtaegu varasema täpsusega planeerida, mistõttu pakkumishind on täna tunduvalt kallim. See omakorda hakkab tõenäoliselt vähendama riigitellimusi, kuna nende eelarve on piiratud,» kirjeldas ta ja lisas, et suurenenud ebakindluse tõttu võivad ettevõtted oma ehitusinvesteeringuid ajas edasi lükata.