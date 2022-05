Vene kaitseministeeriumi väitel lubatakse välismaistel laevadel Ukraina sadamatest lahkuda

Uudisest teatas Vene riiklik uudisteagentuur Interfax, kuid Kiiev hoiatas, et turvaprobleemid võivad siiski takistada vaba läbipääsu. Sadamad avatakse, kuna rahvusvaheline kriitika on viimastel nädalatel Venemaa blokaadist põhjustatud ülemaailmse toidukriisi üle järjest kasvanud.

Kaitseministeeriumi teate kohasel võimaldab neljapäeval avatav ohutuskoridor laevadel lahkuda Mariupolist Aasovi merel ning Hersonist ja Odessast Mustal merel. Venemaa välisministeerium väitis eile, et viiel välisriigi laeval on juba võimaldatud Mariupolist lahkuda.

Ukraina välisminister Dmytro Kuleba ütles kolmapäeval Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil CNBC-le, et kui Venemaa blokaadi elutähtsatele ekspordisaadustele, eriti nisu, vedavatele laevadele ei tühistata, võib tekkida mitmeaastane toidukriis.

Seni on Moskva kinnitanud, et lubaks toidukoridoride loomist Ukrainas ja üleilmse toidukriisi ennetamist, kui Venemaale Ukrainasse tungimise eest kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid tühistatakse.

Kuna Odessa, Tšornomorski ja teised sadamad on Vene blokaadi all, saab kaup liikuda ainult mööda maismaakanaleid, mis on oluliselt vähem tõhusad.