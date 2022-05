Kinnisvara hinnatõus sunnib koduostjaid suuremaid laene võtma

Eluasemeturg on seejuures endiselt aktiivne ja ka hinnakasv on jätkunud. Keskmine välja makstud eluasemelaenu summa oli aprillis aasta varasemaga võrreldes 12 protsenti suurem, peegeldades hindade kasvu kinnisvaraturul. Jätkunud nõudlust on toetanud majapidamistele kogunenud säästud ja tugev sissetulekute kasv.