Uued arengud Ungaris ⟩ Orban sirutab käe ettevõtete rahakotti ja nõuab «lisakasumit» riigile

Korraldus on suunatud energiaettevõtetele, pankadele, kindlustusfirmadele, jaemüüjatele, telekomiettevõtetele, lennufirmadele – sektoritele, kus domineerivad rahvusvahelised ettevõtted – kõik nad saavad sel ja järgmisel aastal anda «suure osa oma lisakasumist» kahele fondile, et rahastada kommunaalteenuste hinnatoetusi ja relvajõudude moderniseerimise kulusid, ütles Orban kolmapäevases videosõnumis.

See rahavoog aitab konsolideerida Ungari eelarvet, kuna Euroopa Liit kehtestab Orbani valitsuse vastu tõhusad rahastamise külmutamise meetmed. Ungari forint kukkus pärast seda uudist euro suhtes rekordmadalale tasemele.

«Palume ja ootame, et need, kes praegusel sõjaajal lisakasumit teenisid, aitaksid rahvast ja panustaksid riigi kaitse-eelarvesse,» ütles Orban.

Orban ei täpsustanud, mida ta «lisakasumi» all silmas peab või kui suur protsent see ettevõtte kasumist tema hinnangul on.