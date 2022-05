ROHEPÖÖRDEST REALISTLIKULT ⟩ Maersk Eesti tegevjuht näeb suurimat perspektiivi rohemetanoolis

«Seadsime selle aasta jaanuaris uue eesmärgi jõuda 2040. aastaks nullemissioonini kogu ettevõttes. See on varasemaga võrreldes kümneaastane kiirendus ehk varasem siht nägi ette aastat 2050. Ka on nüüd juures selline nüanss, et kui varem piirdus eesmärk ainult oma ettevõtte emissooniga, siis nüüd kogu transpordiahelaga ehk see laieneb ka hankijatele,» avas Indus üle 700 konteinerlaeva haldava ettevõtte tulevikuplaane.