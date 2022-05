ROHEPÖÖRDEST REALISTLIKULT ⟩ Ülle Madise: põlevkivist loobumise tähtaeg tuleb kirjutada seadusesse

Madise hinnangul on riigikogu seni olnud tulevikku vaatava keskkonnaregulatsiooniga tegelemisel üsna loid. «Andke ettevõtjatele üks selge raam, kus on kirjas, mis on mingist ajast keelatud, ning küll teadlased ja ettevõtjad selle sees talitavad,» soovitas Madise. Õiguskantsler ilmestas oma sõnu faktiga, et seadusesse pole põlevkivi tuleviku kohta endiselt midagi kirja pandud. «Koalitsioonileping ega arengukava ei asenda seadust,» pani Madise poliitikutele südamele.

Ka rõhutas õiguskantsler konverentsil, et looduskeskkonna puhtana hoidmisel ja kliimaküsimustes on oluline roll igal inimesel. «Mulle tundub, et väga oluline on see, et me ei räägiks ainult suurtest eesmärkidest, vaid ka sellest, mida igaüks saab teha. Ka rohepöördes loeb iga inimese käitumine: see kas ta loeb väärikaks käitumiseks seda, et tema ei reosta loodust ja vastavalt võimalustele annab oma panuse.»