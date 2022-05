Majanduse lühiuudised

Vestager: kõrged hinnad on kahjuks tulnud, et jääda

Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager ei anna eurooplastele lootust: kiire hinnatõus on tulnud, et jääda. Tema hinnangul ei pääse sellest kolmel põhjusel: nimelt põhineb suur osa Euroopa majandusest väga odaval Venemaa energial, väga odaval Hiina tööjõul ja ülimalt subsideeritud Taiwani pooljuhtidel. Mitte et Euroopa oleks naiivne olnud, ei, asi oli ahnuses, kritiseeris Vestager. Tema sõnul ei saa enam selliseid sõltuvussuhteid ärisuhete osana lubada. Praeguse majanduskorra asemele peavad tulema mitmekesisemad kaubandussuhted ja suurema mahuga ringmajandus. See toob aga kõrgemad hinnad, mille peavad kinni maksma tarbijad. Handelsblatt/PM