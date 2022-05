Ukraina sõja järgmine mõju: Eesti õllepruulijatel napib pudeleid

Kui varem oli Vana Maailm harjunud suure osa uutest klaaspudelitest hankima Ukrainast ja Venemaalt, siis 24. veebruaril puhkenud sõja järel on pilt muutunud. Venemaa pole enam parketikõlblik partner, tarneid Ukrainast vaevavad aga nii logistikaprobleemid kui ka sõja tõttu seiskunud tehased, eriti riigi idaosas. Turule on see aga jätnud tühimiku.