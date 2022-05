Eesti sai esimesed Michelini tärniga tunnustatud restoranid

Noa puhul tõsteti esile atmosfääri ja asukohta ning restorani südameks olevat avatud kööki, samuti luksuslikke koostisosasid, mida hangitakse kõikjalt maailmast, olgu selleks siis Norrast pärit kammkarbid või Kanadast pärit homaar. Loominguline seitsmekäiguline menüü, mille on loonud kokad Roman Sidorov ja Tõnis Siigur, hoiab kliendid algusest lõpuni endaga, pakkudes keerukaid ja väga originaalseid roogasid, mis on tulvil üksteist täiendavaid maitseid ja tekstuurikihte, märkisid hindajad.

«Ootus on end ära tasunud ja mina võtan seda kui elutööd,» ütles Siigur tunnustust vastu võttes.

Peakokk Matthias Dietheri juhitav restoran 180° tõsteti esile ambitsioonikate ja efektsete toitude poolest, mis on kogenud saksa peakoka tunnusjoon ning tema moodne looming näitab nii maitse- kui ka tekstuurikontraste ning pöörab tähelepanu detailidele. Samuti märgiti, et teenindus on restoranis soe ning aitab luua pingevaba õhkkonna.