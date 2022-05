Töötukassale on mais teatatud 11 kollektiivsest koondamisest

Võrdluseks, eelmise aasta maikuus esitati neli teadet ja see puudutas kokku 100 töökohta ning 2020. aasta maikuus ehk koroonakriisi alguses 37 teadet ja toona puudutas see kokku 1135 töökohta. Niisiis on aastate võrdluses olnud muutused suured.

Tänavu koondamisest teatanud ettevõtete profiil on töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul aga suhteliselt tavaline maikuu kohta – haridusasutused ja põhjuseks koolide sulgemine, mõned tööstusettevõtted, kes lõpetavad tegevuse Eestis ning lisaks on koondamistest teatanud ka Forum Cinemas.

Seejuures on tänavu jaanuarist praeguseni töötukassasse arvele tulnud 3636 inimest, kes on viimasest töökohast kohast koondatud. Mullu samal perioodil oli näitaja 5192, tunamullu aga 9800. «Seega ei ole praegu koondamiste arv kasvanud, see ei lohuta muidugi seda inimest, kes on koondatud,» ütles Kool BNS-ile.

Eesti Töötukassa soovitab seejuures inimesel, kes koondamisteate saanud, kindlasti kohe ka töötukassaga ühenduda, sest paljud teenused on võimalikud juba ka inimesele, kes saanud teate, aga veel töötab. «Kindlasti on hea alustada kohe plaanide tegemist tulevikuks, paljud inimesed võtavad justkui puhkuse – aga arvestama peab, et uue töö leidmine võtab aega – konkursid võivad kesta üle kuu,» rõhutas Kool.