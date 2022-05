Baltcapi taristufond alustab Leedus 42-miljonilise tuulepargi ehitust

Fondi partneri Šarūnas Stepukonise sõnul on tegemist Baltcapi kolmanda tuuleenergia projektiga. Varem on fond arendanud ja müünud 42 megavatti ulatuses tuuleparke Leedus ja Eestis. Mõlemad pargid müüdi 2016. aastal nüüd Ignitise nime all tegutsevale Leedu energiafirrmale.