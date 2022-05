Scania Eesti näitas Baltimaade esimest elektrilist veoautot

Uus veok on võimeline ühe laadimise ja 14-tonnise täislastiga läbima korraga kuni 250 kilomeetrit. Elektrisõiduki keskkonna kogujälg on võrreldes diiselveokiga kuni 99% väiksem.

«Tavaline transporditeenuse pakkuja ei suuda praegu kõrge hinna tõttu soetada elektriveokeid, mistõttu on keskkonnasäästliku transpordi propageerimisel oluline just kliendi tahe muuta transport rohelisemaks. Meie soov on selge, mistõttu ostsime veoki ja anname selle oma logistikapartneri kasutusse. Ühtlasi läheb see kokku A. Le Coqi rohehüppe eesmärkidega jätta järeltulevatele põlvedele puhtam ja parem maailm,» lausus Noop.