Pfizer hakkab müüma vaestele riikidele ravimeid omahinnaga

On aeg hakata ületama lõhet inimeste vahel, kellele on uusimad ravimeetodid kättesaadavad ja kellele ei ole, ütles Pfizeri peadirektor Albert Bourla maailma majandusfoorumil.

Projektiga on lubanud ühineda viis riiki: Rwanda, Ghana, Malawi, Senegali ja Uganda. Veel 40 riigil – 27 madala ja 18 keskmadala sissetulekuga – on võimalik allkirjastada osalemiseks kahepoolne lepe.

«Pfizeri lubadus loob uue standardi ja me loodame, et seda järgivad ka teised,» ütles Rwanda president Paul Kagame, kuid lisas, et vaja on ka täiendavaid investeeringud ning Aafrika tervishoiusüsteemi tugevdamist.