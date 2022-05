Eesti Energia reservvõimsuse otsuses pole ministeeriumis endiselt selgust

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas teatas märtsi alguses ühismeedias, et kooskõlastas Eesti Energia omanikuootuste muudatuse, millega pikendatakse tähtajatult 1000 megavati reservis hoidmise kohustust. See puudutab eelkõige põlevkivist, puidujäätmetest ja uttegaasist energia tootmist.

Ka Eesti Energia omaniku esindaja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles märtsi lõpus ettevõtte töötajatega kohtudes, et ettevõtte kohustust on kavas pikendada, ent praeguste omaniku ootuste järgi on ettevõttel endiselt kohustus tagada 1000 megavatti juhitavat võimsust 2023. aasta lõpuni.

Rahandusministeeriumi esindaja ütles BNS-ile, et ootused on muutmisel, ent kas kohustust pikendatakse tähtajatult või on muudatuste sisu vahepeal muutunud, on veel vara öelda.