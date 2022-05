Kus on keskkonnahoid? ⟩ Eestlased ostavad oma lastele endiselt plastikust mänguasju

Eesti suurima müügiplatvormi Kaup24 hinnastatistika näitas, et keskkonnasõbralikud mänguasjad maksavad võrreldes plastikust mänguasjadega 15-30% rohkem.

E-poe kommunikatsioonijuhi Kristiina Vahesalu sõnul ongi see peamine põhjus, miks keskkonnasäästlike mänguasjade turg Eestis veel märkimisväärne pole.

«Umbes 5-6 aastat tagasi hakati jätkusuutlikke mänguasju rohkem turul pakkuma ja sealt alates on olnud märgata kasvavat huvi, kuid see on olnud marginaalne,» märkis Vahesalu.

Vahesalu sõnas, et kuigi jätkusuutlikkus on tänapäeval üha olulisem teema, siis oleme võrreldes Lääne-Euroopaga keskkonnasäästlike mänguasjade koha pealt sammukese maas.

«Kui hinnavahe oleks kuni 10%, oleks inimesed nõus jätkusuutliku mänguasja eest rohkem maksma,» ütles Vahesalu.

Naturaalsed materjalid on vastupidavamad

Ka Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Esme Kassaku sõnul mõjutab keskkonnasõbralike mänguasjade ostuotsust peamiselt hind, samuti on plastikust mänguasjad sageli värvilised ja atraktiivsed lastele, kes nende järele haaravad.

«Uuskasutuskeskusse jõudvatest mänguasjadest suurem osa on plastikust, kuid kuna uuskasutajad on järjest enam keskkonnateadlikud tarbijad, siis jõuab tänu neile uuele ringile ka vastupidavaid naturaalsetest materjalidest lelusid,» rääkis Kassak.

Tema sõnul on puit vastupidav ja naturaalne materjal ning kui see on veel ka järgmist kasutajat rõõmustamas, siis vahepeal ühtki lisa puud maha ei võeta.

«Puidust lelu eluiga on ka pikem ning puidujäätmed keskkonnast hoolivamalt ringi töödeldavad,» selgitas ta puitmaterjali omadusi. «Näiteks puidust lelud leiavad väga ruttu ka uued omanikud. See näitab, et teisel ringil ostleja kaalub sageli oma ostud põhjalikumalt läbi. Teisalt on puidust lelu uuena ka võrdlemisi kallis, teiselt ringilt soetades aga oluliselt taskukohasem.»

Plast muutub kiiresti prügiks

Kassaku sõnul lähevad odavamad plastmassist mänguasjad sageli katki enne, kui lapsel mängutuju otsa saab. Ta soovitas oma ostud läbi mõelda ja ennetada taolise prügi teket ning mitte minna kaasa esimese soovi ja emotsiooniga poes.

«Plastmassi on odav toota, kuid keskkonnale on plastmassi kuhjumine kahjulik. Natuke vähendab kahjulikkust, kui plastmassist asi on tehtud kvaliteetselt ja seda saab korduvalt kasutada,» märkis Kassak.

Ta julgustas lapsevanemaid tooma mänguasju uuele ringile, et need saaksid ka teistele lastele rõõmu valmistada ega lõpetaks asjatult prügi hulgas.