Eesti inimesed kibelevad puhkust veetma välismaale

«Soov maailma näha on seda suurem, et viimasel paaril aastal on reisimine pandeemia tõttu olnud tugevalt raskendatud,» ütles uuringufirma Norstat Eesti juht Evelin Pae, kelle sõnul selgus küsitlusest veel, et koroonapandeemia tõttu on vähemalt ühe kavandatud välisreisi pidanud ära jätma 51% Eesti elanikest.