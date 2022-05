Maailma kümne rikkama inimese vara väärtus on aasta algusest kadunud kokku 290 miljardit dollarit, mis on veidi enam kui Soome eelmise aasta sisemajanduse kogutoodang. Maailma 25 jõukama inimese vara väärtus on kahanenud kokku pea pool triljonit ehk täpsemalt 468 miljardit dollarit ning 50 jõukama vara väärtus 638 miljardit dollarit.