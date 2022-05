Luunja kurkide kasvataja: Eesti aiandustootmine taandareneb

«Ajad on keerulised, Eesti aiandustootmine väheneb,» tõdes Külasepp rõhutades, et sektori olukord on väga kehva.

Seejuures nentis ta, et riik pole erinevalt Eesti naaberriikidest tootjaid ka aidanud. Võimalikud abimeetmed oleksid Külasepa sõnul näiteks otsetoetused, investeerimistoetused või kodumaise puu- ja köögivilja käibemaksu langetamine.

Grüne Fee Eesti juhatuse liikme sõnul on samal ajal mitmed sisendid kallinenud ning kõrgel tasemel on teatud määral stabiliseerunud vaid energiahinnad, pakkematerjali ja väetiste hinnad liiguvad aga üha kõrgemale ning nende hindu on väga keeruline prognoosida.

AS Grüne Fee Eesti on 1993. aastal asutatud Eesti–Soome ühisettevõte. Ettevõtte põhitegevusala on köögiviljakasvatus katmikalal. Kasvatatavatest kultuuridest on oluliseimad kurk ning lehtsalat.