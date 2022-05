Kasutatud korteril on uue eest mitmeid eeliseid

Näiteks tuleb uusarenduste puhul arvestada sisustamiseks kuluva suurema summaga ning ei ole ka teada, kui suureks kujunevad kommunaalarved, ütles Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Tema sõnul kulub tavalise kahetoalise uusarenduses valminud korteri sisustamiseks minimaalselt umbes 10 000 eurot. Kolmetoalise korteri puhul tuleks arvestada minimaalselt 15 000 euro suuruse väljaminekuga.

«Tasub mõelda, ehk leiab selle raha eest juba maitsekalt sisustatud korteri, kus on kõik eluks vajalik olemas,» soovitas Rebane.

Uusarenduste ehituskvaliteet valmistab pettumuse

Arco Vara Kinnisvarabüroo juhatuse liikme Peep-Ain Saare sõnul on ostuhuvilisi turul küll palju, kuid nõudlus ületab pakkumise ning väga palju uusi objekte hetkel turule lisandunud ei ole. Igale kinnisvaraobjektile tuleb tema sõnul läheneda siiski individuaalselt.

«Uusarendus ei taga iseenesest veel kvaliteeti. Kahjuks on elu näidanud, et paljude uusarenduste puhul ei pruugi ehituskvaliteet olla alati see, mis esialgu välja reklaamitud sai,» märgib ta.

Lisaks hoonele endale on aina tähtsamaks muutunud selle asukoht, infrastruktuur, lähedus poele, koolile või lasteaiale – kõik need detailid mängivad aina suuremat rolli. Siiski on uusarenduse eelistamise juures saanud paljude jaoks väga oluliseks energiatõhususe aspekt.

«Kui võrrelda uusarendust mõne vanema objektiga, mis pole ehk nii hästi soojustatud ning küttelahenduseks on endiselt elektriradiaatorid, on kindlateks eelisteks kontrollitud kõrvalkulud ja energiaklass. Ka korterite järelturul ei osteta ühtegi objekti hetkel ilma, et potentsiaalne huviline poleks näinud viimase paari kuu kommunaalarveid,» tõi Saar esile.