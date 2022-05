Confido suurendas käivet ja vähendas kahjumit neli korda

Confido Healthcare Groupi möödunud aasta konsolideeritud müügitulu oli 24,22 miljonit eurot, mida on neli korda enam võrreldes aasta varasema kuue miljoni euroga.

Neljakordse käibekasvu juures jõudis kontserni tegevus esimest korda ka jooksvasse, põhivara kulumi, intresside ja maksude eelsesse (EBITDA) kasumisse mahus 957 000 eurot. Majandusaasta lõpptulemuseks kujunenud 666 000 euro suurune kahjum on ligi neli korda väiksem aasta varasemaga võrreldes.

«Majandustulemuste paranemine igas olulises positsioonis on plaanipärane. Me oleme jätkuvalt väga kiires arengu- ja investeeringufaasis ning kasumisse jõudmine on plaanis järgmise aasta lõpuks,» kinnitas omanikeringi kuuluv Kadi Lambot.