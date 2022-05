Kruuse: põllumajandusele mõjuvad halvasti kasvavad sisendihinnad

Istungi keskseks teemaks oli põllumajandusturgude olukord pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, teatas maaeluministeeriumi pressiesindaja. Lisaks kiideti istungil heaks strateegiline lähenemisviis linnugripi täiendavaks ennetamiseks.

«Põllumajandussektorile avaldavad jätkuvalt negatiivset mõju kasvavad sisendihinnad ja sisendite kättesaadavus – kõrged sisendihinnad mõjutavad nii lihasektorit kui ka teravilja ning piima ja piimatoodete tootmist,» ütles Kruuse istungil, lisades, et probleemiks on ka kunstlikud piirangud EL-i siseturul, mida tuleks vältida.

Euroopa Komisjon on varasemalt välja tulnud erinevate meetmetega kriisiolukorra leevendamiseks. EL-i tasandil on vastu võetud põllumajandussektorile mõeldud erakorraline toetuspakett. Selle raames eraldati 500 miljonit eurot sektori toetamiseks, avati sealiha eraladustamise meede, vaadati üle osa tootmist piiravaid rohestamise nõudeid, anti võimalus teha pindala- ja loomatoetuste ettemakseid ning võeti vastu ajutine riigiabi kriisiraamistik.

Mitmed riigid, seal hulgas Eesti, rõhutasid, et sõjategevusega Ukrainas ei tohi ära harjuda. Oluline on riikidevaheline kiire infovahetus ja paindlik tegutsemine, et toetada põllumajandust kriisiga toimetulekul ja toidujulgeoleku tagamisel. Tuleb vältida toidu ekspordipiiranguid ja ekspordikeeldusid, mis võivad ühtse turu toimimist piirata. Ka maailma toiduturg on väga keerulises ja haavatavas olukorras ilma Ukraina toodetud toiduta, millest hinnanguliselt sõltub 400 miljoni inimese toidulaud.

«Peame igal võimalusel Ukrainat aitama. Meretranspordiga on omad keerukused, kuna sadamad on blokeeritud. Samas on see ainuke võimalus, kuidas päriselt kogu Ukraina teravili eksporditud saaks,» sõnas Kruuse.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Prantsusmaa rõhutas kohtumisel, et sel aastal on olnud seni raskeim lindude gripi olukord Euroopas ja ülemaailmselt. Kehtivad tauditõrjemeetmed (taudistunud alade piiramine ja kodulindude hukkamine) on tekitanud rahulolematust, mistõttu kiideti heaks strateegiline lähenemisviis linnugripi täiendavaks ennetamiseks.