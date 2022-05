Valus löök: Orbán keeldub EL-i tippkohtumisel Venemaa naftaembargot arutamast

Ungari peaminister saatis Euroopa Ülemkogu presidendile Charles Michelile kirja, kus teatas, et ei saa sanktsioone toetada, kui neile ei anta täpsemat teavet selle kohta, kuidas EL kavatseb toetada riiki rahaliselt Vene naftatarnetest loobumisel. Samuti nõutakse Financial Timesi andmetel kirjas Brüsselilt alternatiivsete tarneallikate kohta rohkem üksikasju.

Euroopa Komisjon (EK) on veetnud suurema osa maist, püüdes kaasata liikmesriike toetama kuuendat sanktsioonide paketti, mis hõlmaks järkjärgulist Venemaa naftaembargot. Komisjon pole seni suutnud veenda Ungarit paketti toetama, kuid on ka teisi merepiirita riike, mis sõltuvad suuresti Venemaa naftast, nagu Slovakkia ja Tšehhi Vabariik.

Eelmisel nädalal esitles EK 210 miljardit eurot maksvat kava nimega REPowerEU, mis sisaldas ettepanekuid, kuidas 2027. aastaks Venemaa fossiilkütuste kasutamisest loobuda. Kuigi kavas oli julgustavaid signaale, siis väidab Orbán oma kirjas, et see ei lahenda Ungari muresid, kuna ei sisalda piisvalt rahalisi vahendeid merepiirita liikmesriikide jaoks.

Orbán ütles, et Ungari vajab raha, et kohandada oma rafineerimistehased mujalt imporditava nafta töötlemiseks ja ehitamaks uusi torujuhtmeid. Ajalehel Orbáni pressiesindajalt kommentaari saada ei õnnestunud.

Brüssel on eraldanud Kesk-Euroopa riikidele uue infrastruktuuri rajamisse investeerimiseks 2 miljardit eurot, kuid otsustas suunata need läbi taastamis- ja vastupidavusrahastu (RRF). Rahastu eesmärk on toetada investeeringuid ja reforme, mis on hädavajalikud majanduse pikaajaliseks taastumiseks, liikmesriikide majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks ning rohelise ja digiülemineku toetamiseks.