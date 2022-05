Ettevõtjad valmistuvad keerulisteks aegadeks

«Kahjuks kasvab määramatuse tase majanduses endiselt ja peame turvavöö kindlalt peale panema – lähikuudel on ilmselt oodata jätkuvaid kõikumisi nii aktsiaturgudel kui jätkuvalt kiiret hindade kasvu. Näeme, et kardetavasti kuhjuvad probleemid mõnedes tööstussektorites ning ehituses, mis vajavad seni Venemaalt või Ukrainast hangitud tootmissisendeid. Endiselt väga ebastabiilsed energiakandjate hinnad ja ebaselgus selles osas, mil moel läheme vastu uuele kütteperioodile, kasvatavad ebakindlust veelgi,» hindas ta.

Pangad on valmis koostöös riigiga rakendama erinevaid paindlikke lahendusi, millega ettevõtteid keerulisel ajal toetada. «Pangaliit on esitanud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile hulga ettepanekuid, kuidas toetada Eesti ettevõtete toimetulekut, mis omakorda aitab säilitada töökohti,» rääkis Parik. «Loodame, et jõuame toetuslahendid välja töötada enne, kui neid päriselt tarvis läheb,» lisas ta.

Püsivalt teevad pankadele muret erinevad telefoni- ja veebikelmused. Petturid on pärast hetkelist pausi varakevadel endiselt väga aktiivsed ja üsna nutikad. Juba meedias palju kajastust leidnud investeerimis- ja pangapettuste kõrvale on nüüd lisandunud «kõned Google’ist», kus pettur esitleb end Google’i esindajana ja kinnitab ohvrile, et tema kontod on kaaperdatud. Seejärel küsitakse isiklikke andmeid ja paroole ning juhendatakse inimesi laadima alla ekraani üle võtmiseks vajalikku tarkvara, mis pahatihti lõppeb näiteks ohvri nimel laenu võtmise ja selle kurjategijatele ülekandmisega. Igakuised kaotused petturitele ulatuvad endiselt sadade tuhandete eurodeni ega näita vähenemise märke.