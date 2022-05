ELi kliimaeesmärgid seavad ohtu Eesti toidutootmise

ELi kliimaeesmärgid seavad Eesti põllumajandusele kohustuse vähendada süsinikuheidet 40% vähem kui kaheksa aasta jooksul. Eesti tasakaalustatud põllumajandustegvust arvestades on sellise eesmärgi täitmine toidutootmist ohtu seadmata üsna ebarealistlik, kirjutab Eesti põllumajandus- ja toidutootjate uudiskiri.

Ehkki Eesti põllumajandusele kehtestatav süsinikuheite vähendamise kohustus on veel lahtine, on praegustest ettepanekutest Eestile terendamas ebamõistlikult suur kohustus.

Möödunud nädala lõpus külastas Eestit Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans, kellega arutati Eesti kliima- ja rohe-eesmärkide täitmist. Kohtumisel osalenud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus sõnas, et püstitatud eesmärkide täitmiseks tuleks arvestada liikmesriikide lähtepositsioonide ja senise panusega.

«Praegu tundub, et seda ei tehta. Mitmed komisjoni algatused panevad tõsiselt kulmu kergitama. Olgu nt nimetatud peagi avaldatav sügavalt ebaõiglane säästva taimekaitse määrus või tarbetut halduskoormust tekitav tööstusheite direktiiv, rääkimata eelmisel aastal esitatud kavadest kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks,» rääkis Sõrmus.

«Positiivne on, et Euroopa Komisjonis mõeldakse energeetilise välissõltuvuse vähendamiseks aktiivselt biometaani tootmise võimaluste peale, aga tundub, et selleks vajalikud investeeringud tuleb teha olemasolevate vahendite ümberjaotamise arvelt ja uut raha vajalikeks investeeringuteks plaanid endas ei kätke,» ütles ta.