Swedbank muutis kõik pensionifondid roheliseks

Swedbank Investeerimisfondid AS-i juhi Age Petteri sõnul usub pank, et pikemas perspektiivis on jätkusuutlikke põhimõtteid järgivad pensionifondid lisaks väärtuspõhistele argumentidele ka tootluse mõttes kasulikumad.

«Kuigi ajutiselt võime mitmete kriiside koosmõjul näha praegu mitte-ESG sektorite investeeringute tootluse kiiremat kasvu, siis usume, et ettevõtted, mis on hästi juhitud ja pööravad tähelepanu sotsiaalsetele ja keskkonna aspektidele, pakuvad pikaajaliselt paremat tootlust ning mõistlikumat riskitaset, kui ettevõtted, mis seda ei tee,» märkis ta pressiteates.

Swedbank Investeerimisfondide üks peamiseid investeeringute juhtimise aluseid on jätkusuutlikkus ehk ESG (environmental, social and corporate governance) põhimõtete järgimine. See tähendab näiteks, et fondid ei investeeri teatud valdkondadesse, nagu relvatööstus, hasartmängud ja naftatööstus.