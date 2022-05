Saksamaa kärbib järsult kütuseaktsiisi

Autokütuste hinnad on pärast Venemaa invasiooni Ukrainasse pea kõikjal maailmas järsult tõusnud. Kallis autokütus on ka ülikiire inflatsiooni üks peamiseid põhjuseid.

Et hinnatõusu mõju leevendada otsustas Saksamaa liidupäev eelmisel nädalal kütuseaktsiisi kolmeks kuuks langetada. Saksamaal arutati aktsiisikärpeid juba märtsis, kuid alles nüüd otsustati, et juunis, juulis ja augustis alandatakse kütuseaktsiis ELis lubatud miinimumtasemele.

«See langetab kütusehinnad kriisieelsele tasemele, ütles võimupartei SPD saadik Carlos Kasper Saksa meediale. Opositsioonipartei CDU parlamendisaadik Johannes Steiniger teatas omalt poolt, et abinõu on õige, kuid kolmekuuline periood on liiga lühike.