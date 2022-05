Rail Balticu ehitus muutub silmaga nähtavaks

Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Anvar Salometsa sõnul on neil sotsiaalne vastutus kõik planeeritud objektid teoks teha. Tartu maantee ja Rail Balticu trassi ristumiskohta rajatava Assaku viadukti sarnaseid objekte ehitatakse praegu Rapla maakonnas Kohila vallas ning üha rohkem hakkab ehitustegevus hõivama Rapla- ja Harjumaad. Sel aastal on plaanis korraldada hanked ka teiste viaduktide ja ökoduktide ehituseks ja sõlmida aasta lõpuks ka ehituslepingud.

«Rahalises vääringus tähendab see 100 miljoni euro suunamist Eesti majandusse,» rääkis Salomets.

Ülemiste terminali hange on Eesti ajaloo kõige suurem taristuprojekt, selle arvestuslik maksumus ulatub 175 miljoni euroni.

Esimesed põhitrassi hanked tahetakse välja kuulutada sügisel. Need on Ülemiste-Soodevahe ja Rapla-Mälivere lõik, millede pikkus jääb 10–12 kilomeetri vahele. Ehituslepinguteni tahetakse jõuda järgmisel kevadel ning ehitustegevuse pikkuseks neil lõikudel on arvestatud neli-viis aastat.