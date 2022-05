Rail Balticu ehitus muutub silmaga nähtavaks

Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Anvar Salometsa sõnul on neil sotsiaalne vastutus planeeritud ehitusmahud turule tuua. Tartu maantee ja Rail Balticu trassi ristumiskohta rajatava Assaku viadukti sarnaseid objekte ehitatakse praegu Rapla maakonnas Kohila vallas ning üha rohkem hakkab ehitustegevus hõivama Rapla- ja Harjumaad. Sel aastal on plaanis viia läbi hanked ka teiste viaduktide ja ökoduktide ehituseks ja sõlmida aasta lõpuks ka ehituslepingud.

«Rahalises vääringus tähendab see 100 miljoni euro suunamist Eesti majandusse,» rääkis Salomets.

Ülemiste terminali hanke näol on tegemist Eesti ajaloo kõige suurema taristu projektiga, mille arvestuslik maksumus ulatub 175 miljoni euroni.

Nende tegevustega ületame koera saba, oleme oma tegevustega pildis ja enam ei peaks olema küsimust meie usutavusega. Anvar Salomets

Esimesed põhitrassi hanked tahetakse kuulutada välja sügisel. Nendeks on Ülemiste-Soodevahe ja Rapla Mälivere lõigud, mille pikkused jäävad 10-12 kilomeetri vahele. Ehituslepingutesse tahetakse jõuda järgmisel kevadel ning ehitustegevuse pikkuseks neil lõikudel on arvestatud neli-viis aastat.

«Nende tegevustega ületame koera saba, oleme oma tegevustega pildis ja enam ei peaks olema küsimust meie usutavusega,» ütles Salomets.

Hinnad on stabiliseerunud

Ukraina sõjast põhjustatud esimene ehmatus ehitusmaterjalide turul on möödas ja hinnad on stabiliseerunud. «Hinnad, mida me nägime sõja esimestel nädalatel, on tasakaalustunud kõrgemal hinnatasemel ja seda muret me ei näe, et materjalid võiks jääda tulemata. Tarneahelates on küll viivitused, kuid uued tarneahelad on väljatöötamisel ja materjalide taha asi ei jää,» kinnitas Salomets.

Ettevõttesiseselt vaatab Rail Baltic Estonia iga paari nädala tagant põhisisendite hindu ja arvutab olemasolevate ehituslepingute pealt, et kas saadakse olemasoleva rahaga hakkama. «Hind on küll kallinenud, kuid me oleme ka mõneti kokkuhoidu saavutanud ja loodame, et saame sellega olukorda tasandada,» rääkis Salomets. «Praegu on tekkinud teatud tasakaalunivoo, aga kas see jääb püsima, ei tea.»

Trasside ja peatuste eelarve suurenemist Salomets hinnata ei soovi. «Seal on kõik nii meelevaldne ja kuna numbrid on suured, siis igasugune indekseerimine või koefitsientidega mängimine annab nii suured võimendused, et nendega ei ole mõtet mängida,» märkis ta.

Viadukt valmib topeltkiirusel

Assaku viadukti ehitaja, TREV-2 Grupp AS-i juhatuse esimehe Sven Pertensi sõnul olid nad alles märtsis küsimuse ees, kas seda objekti üldse ehitada – vahepeal oli alanud sõda, mis oleks andnud võimaluse lepingust taganeda. Tehti otsus ehitada ja telliti objekti ehituseks vajalik armatuurteras, mille hinnad olid oluliselt kallimad kui enne sõda. Nüüd on objektile panustatud nii palju ressurssi, et 3,3 miljonit eurot maksev Assaku viadukt loodetakse valmis saada esialgsest kaks korda kiiremini – ühe aastaga.

«Tahame kiiresti valmis saada, et ei peaks hakkama talveks objekti konserveerima ja kevadel taaskäivitama,» selgitas Pertens.