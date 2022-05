Õliühing: kõrged hinnad tanklates pärsivad eestlaste kütusetarbimist

Ühingu tegevjuht Mart Raamat tõi välja, et mootorikütuste rekordhinnad on vähendanud tarbimist mai esimesel kahel nädalal ligi 7 protsenti, lisades, et toornafta Brent hind ei kajastu enam postihindades sedavõrd otseselt kui varem.

«Kütuseturul toimub hinnakujundus lõpptoodete maailmaturuhinna alusel ja kui varasemalt on tõesti saanud ka avalikult nähtavate naftahindade liikumise põhjal teha järeldusi meie tanklahindade muutumise kohta, siis viimase kahe kuu jooksul on see side täielikult murtud.»

Raamatu sõnul on varasemast suurem lahknemine toornafta ja mootorikütuste maailmaturuhindade vahel tingitud Venemaast. «Venemaa oli lisaks toornaftale ka suur lõpptoodete eksportija ning rafineerimistehased Euroopas ja ka teistes maailmajagudes on pidanud oma toodangut ja selle mahte korrigeerima ning suurendama. Kahjuks on viimastel aastatel investeeringud rafineerimisvõimekusse aga vähenenud – see kõik muudab praegu lõpptoodete turu väga pingeliseks ja tõstab hindu,» selgitas Raamat välja globaalse hinnakujunduse tagamaid.