Töötuna arvel pea 5000 Ukraina põgenikku

End töötuna arvele võtnud rahvusvahelise kaitse saajatest 87,7 protsenti on naised. Vanusegrupiti on registreeritud töötutest 9,2 protsenti 16–24-aastased, 75,6 protsenti 25–54-aastased ning 15,1 protsenti enam kui 55-aastased.

Kõrgharidus on 62,8 protsendil end töötuna arvele võtnud Ukraina põgenikest ja kutseharidus on 10,5 protsendil. Erialase hariduseta on 15,1 protsenti registreeritutest ja 11,6 protsendil on haridustase täpsustamata.