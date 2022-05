Venemaa on hädas ebamugavalt tugeva rublaga

Rubla jätkuv tugevnemine on aga potentsiaalselt halb uudis Venemaa riigieelarvele, sest riigieelarves väga olulist osa mängivate energiamaksete suurus arvutatakse jätkuvalt välisvaluuta põhjal. Samas kui kõik riigieelarvelised kulud tehakse rublades. «Mida tugevam on rubla kurss, seda suurem on eelarve puudujääk,» ütles Moskva kõrgema majanduskooli professor Jevgeni Kogan, lisades, et tugev rubla teeb ka Vene eksportijatele olukorra raskemaks.