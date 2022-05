Maagaasi hind kukkus sõjaeelsele tasemele

Hollandi gaasibörsi TTF futuuride hinnad on sõja algusest alates käitunud pööraselt. Hinnad on kõikunud 90 ja 345 euro vahel megavatt-tunni (MWh) eest. Seejuures on päevi, kus mõne tunni jooksul liiguvad hinnad üles-alla mitmekümne protsendi võrra. Kui veebruari keskel maksis maagaasi megavatt-tund ligi 80 eurot, siis Putini sõja esimestel päevadel tõusid futuuride hinnad 140 euroni ja märtsi esimeses pooles kohati isegi üle 300 euro. Edasi hinnad stabiliseerusid ja on liikunud suuresti 95-105 euro vahemikus. Suuremaid kõikumisi ei toonud kaasa ka see, et Venemaa lõpetas gaasitarned Poola ja Bulgaariasse ning hiljuti ka Soome.

Reedel ja täna on aga gaasi hind nii Euroopas kui USAs, kust saabuvad meile suur osa veeldatud maagaasi (LNG) tankeritest, märkimisväärselt alanenud. Hollandi börsihind on nädalaga kukkunud ligi kuuendiku võrra ning MWh hind käis täna hommikul 83 euro tasemel ning maksis keskpäeval 84 eurot.

Ekspertide hinnangul odavneb gaas seetõttu, et osa Euroopa importijaid on nõustunud Venemaa makseskeemiga ja avanud Gazprombankis Vene gaasi eest tasumiseks spetsiaalsed rublakontod. Raha makstakse küll eurodes või dollarites, kuid pangas, mille kaudu jõuab raha Gazpromini, konverteeritakse see rubladeks.

USA gaas odavneb lisaks seepärast, et viimase nädala kuumalainele ennustatakse peatset lõppu, mis tähendab, et erakordne energianõudlus ruumide jahedamana hoidmiseks saab läbi.