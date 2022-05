Pariisi on tabanud turismibuum. «Me ületame 2019. aasta tasemed. Tulevik on imeline»

Hotellide ja teiste majutusasutuste broneeringuid analüüsiva Trivago andmetel on Pariis turistide seas tänavu pea kõige ihaldatum sihtpaik maailmas, jäädes alla vaid Londonile. See on kergitanud ka linna hotellitubade hindu ja täituvust.

Keskmine hotellitoa hind Pariisis oli aprilli viimasel nädalal umbes 173 eurot (183 dollarit), mis on 17-protsendiline tõus võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, näitavad turismiuuringute firma MKG andmed. Aastataguse ajaga võrreldes on tõusukõver veelgi järsem.

Pärast seda, kui riik loobus sel kuul viimastest maskikandmise nõuetest, peaks külastajate arv veelgi kiirenema, ütles hotelli- ja turismisektori organisatsiooni Atop asutaja Jean-Bernard Falco. «Ma arvan, et näeme parimat aastat, mida oleme eales näinud,« ütles Falco. «Me ületame 2019. aasta tasemed. Tulevik on imeline.»

Prantsusmaa suurim hotellikontsern Accor teatas, et tubade pealt teenitav tulu on tänavu igal kuul pidevalt paranenud, tehes eriti suure hüppe aprillis. «Meil on väga hea meel, et Pariis muutub taas elujõulisemaks,» ütles Accori Lõuna-Euroopa regiooni tegevjuht Maud Bailly Bloombergile.