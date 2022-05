Killustikust saab pealinna lähistel defitsiit, kuid uut karjääri keegi oma tagahoovi ei taha

Killustik veetakse uute Jaapani Komatsu veokitega minema. «Meil vedas, vahetasime hiljuti väsinud Vene tehnika jaapanlaste oma vastu välja,» rõõmustab Limestone factories of Estonia (LfoE) juhatuse esimees Vladimir Libman. «Investeering läks küll kalliks, kuid see oli tark otsus, sest sõja tõttu pole nüüd enam Vene masinatele varuosigi saada.»

Nagu enamik ehitusmaterjale, on ka killustik tänavu kallinenud. «Kliente on sellegipoolest küll ja aasta lõpuni oleme tellimustega kaetud,» lausus Libman. Aasta algusest on näiteks lubjakivikillustik kallinenud ligi 15 ja paekiviliiv 10–12 protsenti. Mõningate tootesegmentide, näiteks kõrgemargilise betooni valmistamiseks sobiva peenkillustiku puhul ulatub hinnatõus üle viiendiku.

Kuidas aga mõjutab tellimusi see, et transpordiamet külmutas hinnatõusu tõttu 50 tänavust teedeehituse objekti? LfoE tegevjuhi Kuldar Õunapuu sõnul on 2022. aasta tühistatud objektid pigem regionaalse tähtsusega ning nende ettevõtte tegevusele võivad need rohkem mõju avaldada aasta teises pooles ja märgatavalt rohkem tuleval aastal. Küsimusi tekitavad näiteks Peterburi tee ja Tallinna haigla tulevik ning ka Rail Balticu ja sellega kaasneva infrastruktuuri ehitus.