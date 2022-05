Twitterit osta püüdvat Muski tabas ootamatult seksuaalse ahistamise süüdistus

SpaceXi eralennukil töötanud naine väitis, et Musk paljastas talle oma meheau ja lubas talle erootilise massaaži eest vastutasuks hobuse osta. Juhtum leidis väidetavalt aset 2016. aastal ja sellega on avalikkuse ette tulnud naise sõbranna, kellele viimane olevat oma läbielamisi kirjeldanud, kirjutab Business Insider.

Väidetavalt olevat naist julgustatud massööripabereid hankima, et ta saaks Muskile massaaži teha. Lennureisi ajal olevat aga Musk talle lähenemiskatse teinud. Musk ütles Insiderile, et lugu on keeruline ja ta vajab vastamiseks rohkem aega. "Kui ma oleks kalduvusega seksuaalsele ahistamisele, oleks veider, kui mu 30-aastase karjääri jooksul tehtaks alles nüüd esimene süüdistus," sõnas miljardär, nimetades artiklit poliitiliselt motiveeritud laimulooks. Lõpuks talt vastust ei laekunudki.

Kuigi Musk väidetavalt korraks ka naist puudutas, ei juhtunud naise sõnul rohkem nende vahel midagi seksuaalset. Kuigi naise identiteet on väljaandele teada, keeldus viimane ise teemat kommenteerimast ja kogu info pärineb sõbranna ütlustest ja dokumentidest.

Naine väidetavalt töölt pärast intsidenti koheselt ei lahkunud, kuid tundis, et temasse ei suhtuta enam positiivselt ja tema töökoormust vähendati. Lõpuks lahkus ta ettevõttest ise. 2018. aastal palkas ta advokaadi ja saatis SpaceXi personaliosakonda kaebuse. Sellele järgnes koosolek, kus osales ka Musk. Sama aasta novembris jõuti kokkuleppele, et stjuardess saab 250 000 dollarit, kui nõustub asjaga mitte kohtusse minema. Samuti kaasnes talle vaikimiskohustus. Infoga tuligi väljaande juurde just naise sõbranna, keda vaikimiskohustus ei seo.